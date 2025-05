La mostra agrozootecnica fa brillare il capoluogo

Appuntamento da non perdere stamani alle 11 con il taglio del nastro della 38ª Mostra Agrozootecnica ’Ambiente e turismo’ nel capoluogo. E contestualmente, via anche alla tradizionaler Fiera del Carmine.

Saranno il corteo di rievocazione in abiti storici della Pro Loco di Bargecchia e il Gruppo Folkloristico “La Sorgente” di Quiesa ad aprire la due giorni con i successivi saluti istituzionali sul palco e un brindisi augurale con le bollicine della Tenuta Mariani, eccellenza massarosese a chilometro zero. Dal pomeriggio e fino a domani, sul palco dell’area eventi spazio alla danza, alla musica, alla moda, al gusto e agli agritalk con l’attesissima gara, in programma domani alle 17,30, “La Torta del Carmine”, che quest’anno tocca la seconda edizione e che eleggerà la torta più buona di Massarosa (il contest è aperto a tutti; iscrizioni al 392/4733535).

Quest’anno, i visitatori saranno attesi da un’area espositiva ancora più ricca in Piazza Provenzali e via Pellegrini, che ospiterà i banchi della Fiera del Carmine, e via Cavalieri di Vittorio Veneto. Come da tradizione consolidata, grande spazio agli animali, a partire ovviamente dai conigli, con oltre 200 metri di mostra e tutte le razze italiane, e poi asini, vitelle, pony, oche, chioccia con i pulcini, pecore di razza massese e pecore nane (il “Mounton d’Ouessant”), agnellini, capre, mucche, cani australian shepherd e i cavalli.

Nella giornata di domani torna anche l’area interamente dedicata ai bambini in via Cenami con il “Gran Ballo di Primavera”, un vero e proprio percorso con laboratori creativi, animazione e baby dance, giochi, truccabimbi, principesse e fate e un’area in piazza per le esibizioni delle scuole di danza.

Al Parco Caduti di Nassirya, infine, troverà spazio la "Cittadella della Salute" grazie ai Lions Club Massarosa che, come ogni anno, si sono presi la briga di organizzare stand che permetteranno ai cittadini di accedere a visite gratuite, con tanti specialisti di vari settori della salute a disposizione nei due giorni dell’evento. La manifestazione è sostenuta da La via delle Erbe e dei Fiori, Conad Massarosa, Soveco, Harley Dikkinson, Colorè, Villa Paolina, Vianova, Coop.fi, Omnis Tlc.