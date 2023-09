Fiera del Nove Domenica a Seravezza: Sfilata di Animali e Prodotti Locali

Ritorna anche quest’anno l’antica fiera agrozootecnica della Versilia a cura della Pro Loco Seravezza, nell’area Medicea, domenica dalle 10 alle 19. Protagonisti dell’intera giornata saranno stand di prodotti enogastronomici del territorio, il mercatino artigianale di QuercetArte e poi tanti animali: capre, pecore, cavalli, buoi, conigli, pollame e molto altro per la gioia dei più piccoli che potranno vederli da vicino. Per pranzo sarà possibile gustare i rinomati tordelli realizzati dai volontari della Pro Loco Seravezza e non solo, sempre sul prato dell’area medicea. Dalle 16,30 in poi degustazioni di prodotti locali a cura dell’associazione Slow Food; esibizioni di danza aerea della scuola Patchouli la quale darà la possibilità di cimentarsi con questo sport insieme alle insegnanti. Concluderà la giornata la tradizionale sfilata degli animali di grandi dimensioni che non mancheranno di stupire i pubblico presente.

La fiera nasce per celebrare un’antica tradizione locale: un tempo gli allevatori dell’Alta Versilia si incontravano a Seravezza, con allevatori delle zone limitrofe, provenienti dalla Lucchesia (in particolar modo dalla Garfagnana), dalla provincia di Massa Carrara e perfino da Pisa, per scambiarsi i maschi di capra, chiamati anche becchi (da qui il nome “fiera dei becchi”). Oggi la fiera promozionale comunale, viene celebrata in chiave più moderna, ospitando produttori locali, artigiani (in collaborazione con l’associazione QuercetArte), tessandore e numerosi allevatori con i loro animali.