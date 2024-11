Fiaccolata dei bagnini. Aprirà tutti gli eventi

Mercatini, animazione e musica, il maestoso albero al Pontile e l’immancabile pista di pattinaggio. L’inaugurazione del Natale al Forte si terrà sabato 30 novembre: la sfilata con musica avrà inizio alle 17 con il taglio del nastro al Villaggio di Babbo Natale che quest’anno sarà alla Pinetina Tarabella. Alle 18 al Pontile, arriverà dal mare una fiaccolata speciale organizzata dall’Upb e dai bagnini protagonisti del Palio dei Bagni per dare inizio ai festeggiamenti: insieme a loro, all’amministrazione comunale e alle associazioni del territorio verrà acceso il grande albero di Natale. Al termine verrà offerto vin brulé e cioccolata calda dall’Unione Proprietari Bagni e la Compagnia della Vela.

"Questa edizione natalizia – afferma Graziella Polacci, assessore alla cultura e turismo –che costituisce per Forte dei Marmi una piccola ma importante stagione turistica, potrà contare oltre che su un pacchetto di eventi e manifestazioni di qualità, realizzati prevalentemente nel Villaggio di Babbo Natale, anche su un offerta culturale dedicate alle famiglie. Ricordo che al Fortino è presente la prestigiosa mostra sugli Egizi e a Villa Bertelli il Museo del Novecento Quarto Platano". Il Villaggio di Babbo Natale sarà ad ingresso gratuito e sempre in Pinetina Tarabella sarà presente una grande pista di ghiaccio coperta dove pattinare fino al 12 gennaio.

All’interno del cartellone non mancheranno i famosi mercatini in piazza Garibaldi, a cura dell’associazione Forte Forte tutto l’anno. Dal 30 novembre al 26 dicembre, dalle 10 alle 19.30 tante idee per addobbare e arredare la casa, ma anche giochi per bambini, bijoux natalizi e molti articoli artigianali. Durante i week end spettacoli itineranti tra cui non mancheranno i tradizionali concerti gospel.