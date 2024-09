Festival La Versiliana fa boom. Bilancio da oltre 80mila presenze

La Versiliana chiude con una performance di numeri eccellenti la 45° edizione del Festival. Sono state oltre 80mila le presenze complessive richiamate dai 146 eventi del festival, tra cui 35 spettacoli nel grande teatro da 2mila posti, 13 nella dimensione più raccolta del Giardino Barsanti, 57 incontri al Caffè con i maggiori esponenti dell’attualità, 21 spettacoli per bambini e 20 laboratori specialistici per un totale di 61 giornate di intrattenimento. Il festival ha visto il coinvolgimento di ben 552 artisti tra attori, comici, cantautori, danzatori, showman e pensatori, 150 ospiti autorevoli che si sono avvicendati sul palco del Caffè e 38 giornalisti coinvolti nella conduzione, a cui si aggiungono i performer che hanno intrattenuto i più piccoli allo spazio bambini. Tra i punti salienti degli eventi teatrali, confezionati con la consulenza artistica di Massimo Martini, la Versiliana ha raggiunto il tutto esaurito con gli spettacoli di Andrea Pucci (2 serate), Francesco De Gregori, Fiorella Mannoia, Umberto Galimberti; ottimi risultati per la conferenza teatrale di Paolo Crepet che ha superato le 1500 presenze e tantissimo pubblico anche per gli spettacoli di Max Angioni, Jonathan Canini, Roberta Bruzzone, Marco Travaglio Vincenzo Schettini, Paolo Ruffini e Giuseppe Cruciani che hanno ruotato tutti attorno ai 1.000 spettatori a serata. Sul fronte degli incontri al Caffè, da incorniciare l’evento inaugurale dedicato al mare con il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Beatrice Venezi e Carmen Lasorella tra gli altri e quelli con Massimo Boldi, Cristiano Militello, Rosalinda Celentano, Giobbe Covatta, Cinzia TH Torrini, Piero Chiambretti, Beppe Convertini, Antonio Padellaro, Luca Sommi, Tiziana Ferrario, Roberto Zaccaria, solo per citarne alcuni. "Sono stati anni molto intensi per me – commenta il presidente dimissionario Alfredo Benedetti – ma ho liberamente deciso di lasciare per dedicare più tempo alla mia famiglia, per riposare e per tornare a viaggiare. Sono però contentissimo dei risultati sia di quest’ultima stagione che delle precedenti: la Versiliana è tornata ad essere un festival accreditato e sostenuto dal Fus, cosa che non era per niente scontata".