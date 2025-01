Festival di Burlamacco. La presidente di giuria

Sarà l’attrice Ilaria Casagrande a presiedere la giuria mista tecnico-popolare che sancirà il vincitore del diciannovesimo Festival di Burlamacco, in programma venerdì 31 e sabato primo febbraio al Teatro Jenco di Viareggio. Ilaria Casagrande vanta una lunga carriera all’interno del teatro vernacolare cittadino e non solo, iniziata nel 1985 con la sua prima apparizione nella Canzonetta dei Rioni, partecipando all’esibizione del Rione Quattro Venti. Frequenta la Scuola di Teatro di Firenze come allieva di Gino Susini, celebre attore e regista fiorentino, partecipando successivamente ad un corso di teatro comico con l’attrice Katia Beni, portando avanti la propria passione anche per il canto, soprattutto lirico.

Con la Compagnia Getevè di Adolfo Pezzini e Walter Fabbri vince nel 1991 a Viterbo il premio di Miglior Attrice Protagonista con lo spettacolo "Romeo Romeo" in una rassegna di Teatro dedicata alle compagnie amatoriali italiane. Successivamente viene coinvolta all’interno della rassegna della Canzonetta nelle compagnie di Enrico Casani prima e della Burlamacco ’81 poi, militando parallelamente nel Gruppo della Torre di Gianni Lenci al fianco di Claudio Morganti, Luciana Madrigali, Stefano Pasquinucci, Stefano Toncelli e tanti altri. Con loro debutterà nella commedia “Ma per fortuna è una notte di luna” nel cast originale.

Negli anni Ilaria collezionerà molte esperienze teatrali in diversi spettacoli del regista Tony Filippini, con il Gruppo Croce Verde in ricordo di Enrico Casani, partecipando ai musical "Io Credo alle fate" e "Alice nel paese delle meraviglie" della Compagnia del Reef e alle tante produzioni della Compagnia del Molo (Gli Allegri chirurghi, La Cena dei Cretini, Pinocchio) non per ultimo lo spettacolo "Due gocce di Chanel" di e con Paolo Bonanni e Sandro La Ferla, una produzione a cui rimane particolarmente legata.