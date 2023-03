Il caso "festa del papà" arriva in Parlamento. "Intervenga il ministro"

Il vicepresidente del Senato, Gasparri

Viareggio (Lucca), 17 marzo 2023 - "Ho deciso di costituire il premio ‘diversamente astuto’ che verrà assegnato, di volta in volta, a chi si distingue in questa particolare classifica. Dopo il sindaco di Bologna, che ha abolito il termine ‘patriota’, oggi il premio viene assegnato alla direttrice della scuola dell’infanzia Florinda di Viareggio, Barbara Caterini. Ha deciso, infatti, di abolire le attività di laboratorio legate alla ‘Festa del papà’ del 19 marzo. Ha detto che un’iniziativa del genere rischia di penalizzare i bambini che non hanno il papà". Non si placano le polemiche a livello nazionale attorno al caso della scuola materna Florinda, sebbene, lo ricordiamo, nell’ultima assemblea con genitori e insegnanti, è stata trovata una soluzione alternativa. In questi termini - non certo privi di sarcasmo confronti della direttrice Barbara Caterini – si esprime il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri di Forza Italia che ha annunciato di presentare sulla questione un’interrogazione al ministro Valditara.

"Avevo pensato, in un primo momento, a un pensiero rispettoso nei confronti dei bambini orfani il cui padre fosse deceduto. Poi - continua Gasparri - leggendo la notizia, vedo che la signora Caterini dice che ‘viviamo in una società diversa da quella di 50 anni fa. Non esiste più una famiglia modello. Oggi ci sono situazioni aperte e particolari che devono essere rispettate e tutelate. Soprattutto da una scuola’. Per questo Caterini ritiene che si debba abolire la Festa del papà. Le ricordo che anche lei è nata perché un uomo e una donna l’hanno generata. Esprimo grande comprensione – conclude Gasparri – per le famiglie che devono averla come dirigente scolastica. Presenterò anche un’interrogazione al ministro Valditara per conoscere la sua valutazione su questo evento".