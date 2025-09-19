Festa dei Donatori Fratres. A Bozzano gruppo solido. Domani compie 55 anni

Tutto pronto a Bozzano per la grande festa dei 55 anni del gruppo locale dei donatori Fratres. L’anniversario della fondazione del Gruppo sarà domani, dal pomeriggio, con un ricco programma fino alla cena. Il ritrovo è previsto alle 17.45 alla sede dei donatori dove prima della sfilata ci sarà un incontro con il presidente nazionale dei Fratres, i quattro presidenti regionali e le delegazioni polacche di Swidnik e Gorlice (in una di queste anche il presidente della Croce Rossa polacca) e slovacca di Bartosovce. A seguire il corteo ed alle 18.15 deposizione di una corona di alloro al monumento ai caduti. Poi alle 18.30 celebrazione della Santa Messa in suffragio dei donatori defunti. E al termine consegna dei riconoscimenti. Saranno presenti oltre alle istituzioni anche il direttore della Fratres nazionale Cristian Basani e le associazioni paesane. "Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno accettato il nostro invito per festeggiare insieme – commenta il presidente Franco Mungai, ex sindaco del Comune di Massarosa – e ovviamente il grazie più grande a tutti i volontari, non solo donatori ma anche autisti, donne delle pulizie, cuoche, addetti alla pre-apertura delle scuole, alla gestione del cimitero ed in generale a tutti i collaboratori per le varie attività". "Quest’anno abbiamo un motivo di soddisfazione in più rispetto agli anni passati – dice Mungai – in quanto si è unito al nostro gruppo un donatore d’eccezione come Maurizio Del Bucchia, che ha effettuato pochi giorni fa la sua 370ª donazione. Ha iniziato all’età di 22 anni con l’intento di aiutare un amico. E poi da allora ha continuato a donare regolarmente, raggiungendo un numero di donazioni che lo rende il primo donatore in Italia".

Nel 2024 per i Fratres Bozzano sono state 647 le donazioni di sangue: un risultato importante con un aumento di 12 donazioni rispetto al 2023, dove c’era stato un aumento di quasi l’8% rispetto al precedente... ed il miglior risultato degli ultimi 13 anni. L’anno scorso ha visto anche il traguardo complessivo delle 20mila donazioni: un risultato frutto dell’impegno delle tante persone che si sono adoperate nel passato per il buon funzionamento del Gruppo Donatori Fratres Bozzano. E questi numeri lo pongono tra i primi posti della realtà Fratres Provinciale, dove sono presenti circa 120 gruppi.