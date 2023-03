Festa alle "Giannini" Più giochi per i bimbi

Non solo giochi, ma anche una finta bottega in cui andare a fare le compere. È stata una giornata di festa alle materne “Giannini“ di Vallecchia per l’inaugurazione, nel giardino, di una torretta con scivolo e una casina per “simulare” l’attività di un negozio. I nuovi giochi, acquistati dall’amministrazione comunale, sono stati subito collaudati dagli alunni alla presenza delle educatrici. "Insieme all’assessorato ai lavori pubblici – spiega l’assessore alla pubblica istruzione Francesca Bresciani – abbiamo dedicato grande attenzione, in questi anni, ai nostri plessi per migliorare la salubrità degli ambienti, la sicurezza e il benessere dei bambini e del personale, docente e non. Con l’arrivo della bella stagione, assicurare spazi aperti divertenti, ordinati e sempre più stimolanti, per i piccoli, è una necessità prioritaria dell’educativa a loro dedicata". Il sopralluogo alla “Giannini” ha fornito inoltre l’occasione di un confronto con il personale scolastico per analoghi interventi al vicino asilo nido “Il Castello” e alle elementari “Forli“.