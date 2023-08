"Festa a Stazzema: l'antico borgo rivive" Tutta Terrinca in festa

Le valli stazzemesi risuonano ancora delle migliaia di persone e dei fuochi d’artificio del recente “Wine art festival“ di Levigliani e sono pronte ora a fare il bis. Stavolta in quello che è considerato il paesino più antico della Versilia, dato che le sue tracce si perdono agli albori dell’Alto Medioevo. A fremere è la comunità di Terrinca, pronta per la due-giorni dell’evento “L’antico borgo rivive“, in agenda domani e domenica e giunto alla quarta edizione. Anche quest’anno è previsto un fitto programma di iniziative con rievocazioni spettacolari, tradizioni popolari e cinque punti di ristoro.

Per i visitatori, attesi come sempre in gran numero, sarà come compiere un vero e proprio salto indietro nel tempo grazie anche alla presenza di gruppi folkloristici, musici, giocolieri, falconieri, mangiafuoco, giochi rinascimentali, combattimenti, tamburini, sbandieratori e tanto altro ancora. Il programma sarà lo stesso per entrambe le giornate, con inizio alle 18 e l’apertura di osterie e taverne alle 18,30. Alle 19 ci sarà il corteo di apertura per le vie del borgo con il gruppo “Palio di Querceta“, a cui seguirà il mercato medievale, la rievocazione di arti e mestieri con banchi a tema e l’inizio degli spettacoli itineranti. Alle 19,30 spazio alla lettura del “Testamento di Tassilone“, che sfocerà alle 20,30 nella “Cena di Tassilone“, nell’orto della chiesa, con apertura del Vicolo della paura. Infine, dalle 21 alle 24, si terrà la sfilata in notturna con spettacoli ed esibizioni in piazza. Previsto il servizio di bus navetta: per ulteriori informazioni è possibile contattare il 339-6304382.