Massarosa (Lucca), 27 aprile 2020 - Avaria a un elicottero del 118 a Massarosa (Lucca), mentre stava per ripartire con un ferito grave per portarlo all'ospedale di Pisa. Il paziente è stato allora trasferito in ambulanza. Il ferito è un uomo di 65 anni che era caduto da un albero nei pressi della sua abitazione, circostanza per cui è stato attivato dalla centrale del 118 un soccorso in codice rosso.

Sul posto è arrivata un'ambulanza con il medico e anche un elicottero del soccorso sanitario. Ma il velivolo, dopo essere atterrato in un terreno, poi, come si apprende dall'Asl Toscana Nord Ovest, non si è potuto alzare in volo a causa di un guasto improvviso proprio durante l'intervento.