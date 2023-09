Faro rotto da un mese Buio in piazza Duomo

Il blackout è scattato oltre un mese fa, quando tutti pensavano fosse solo un caso. In realtà il faro centrale di piazza Duomo, lato Rocchetta Arrighina, di accendersi non ne ha voluto più sapere e ad oggi le attività commerciali si chiedono cosa si aspetti ad intervenire per risolvere il problema. Il faro è uno dei tre presenti sulla sommità degli edifici lato Massa e la sua luce è così forte che la sua mancanza si fa sentire. Alcuni commercianti puntano il dito sul fatto che in questo modo non si è dato una bella immagine della piazza ai tanti visitatori, autoctoni e forestieri, che la sera scelgono il cuore del centro storico per concedersi una passeggiata e magari dare anche un’occhiata ai negozi. Per non parlare delle persone più anziane che a causa del buio hanno rischiato di inciampare in tombini e marciapiedi. Con la speranza che chi di dovere intervenga al più presto.

d.m.