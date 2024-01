Famiglie nell’arte con Elisabetta Matteucci

Elisabetta Matteucci (foto) nel Giardino d’Inverno di Villa Bertelli a Forte dei Marmi, racconterà la storia della sua famiglia e dell’Istituto, creato a Viareggio dal padre Giuliano e da lui diretto fino al 2005. L’appuntamento è per domani alle 17 con l’incontro Famiglie nell’arte, moderato da Michele Pierleoni, presidente del Gruppo Labronico e curatore della mostra “La pittura come emozione” di Giovanni e Massimo Lomi a Villa Bertelli. Fondato da Giuliano Matteucci, l’Istituto Matteucci è la più qualificata istituzione per lo studio, la catalogazione e la consulenza peritale sulla pittura italiana del XIX e XX secolo. Le sue radici affondano nel patrimonio di valori e conoscenza maturati in circa 40 anni di storia. Ingresso libero. Prenotazione 0584.787251.