Ex Perini Navi Continuità per i dipendenti

Stretto un accordo con The Italian Sea Group e Next Yatch Group per il futuro dei lavoratori ex Perini. L’intesa consentirà di assorbire il personale garantendo così la prosecuzione delle posizioni lavorative. "Abbiamo condiviso nei giorni scorsi – recita la nota unitaria delle categorie sindacali del settore –

un’intesa tra i due cantieri finalizzata a dare garanzia di continuità occupazionale su Viareggio. L’accordo prevede la garanzia del mantenimento del posto di lavoro per gli addetti del cantiere attualmente in forza e anche la possibilità del rientro per coloro che dopo il fallimento di Perini e la sua acquisizione da parte di Tisg sono stati chiamati a lavorare a Marina di Carrara. L’intesa per la continuità tra i due cantieri, insieme alla garanzia data ai lavoratori che hanno espresso la richiesta di rientro, rappresenta un’opportunità per dare slancio a Viareggio e riattivare investimenti e nuova occupazione da parte del cantiere rinato dalle ceneri della ex Fipa. Sindacalmente esprimiamo la nostra soddisfazione per il risultato ottenuto, frutto di un negoziato che rispetta gli impegni presi con i lavoratori e che deve rilanciare questo segmento della nautica di Viareggio. L’auspicio oggi – concludono i sindacati – è che l’operazione trovi il favore delle autorità preposte e compimento nei tempi più brevi, superando tutti gli elementi ostativi di cui siamo stati fin qui, fin troppo pazienti osservatori".