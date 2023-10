Ex hotel Areion, via alla demolizione. Sarà una struttura lusso nel 2025

FORTE DEI MARMI

Le ruspe segnano, in modo dirompente, un nuovo capitolo dell’ex hotel Areion. Da pochi giorni sono infatti iniziati gli interventi di totale demolizione della storica struttura ricettiva (datata 1963) proprio di fronte alla Capannina, che sarà ricostruita ex novo per proporsi come albergo lusso 5 stelle pronto nell’estate 2025. Un progetto portato avanti dalla società milanese Colonial srl che ha rilevato l’immobile dall’imprenditore Attilio Bindi interessato a concentrare i propri interessi sull’Una Hotel vicino all’uscita autostradale (e alla ’sua’ Canniccia). Ad effettuare i lavori è l’impresa Villirillo che ha in gestione attualmente anche il vicino cantiere dell’ex Paradiso al mare acquistato dalla catena Baglioni hotel. Due saranno le principali novità dell’Areion che avrà un parcheggio interrato e due ristoranti. L’albergo sarà adeguato alle necessità dell’ospitalità contemporanea "ma traendo ispirazione dall’architettura eclettica dei primi del Novecento, con chiari accenni allo stile Decò, caratterizzante l’edificato storico di Forte dei Marmi". L’intervento prevede un ampliamento mantenendo però il filo del perimetro attuale su via Duilio e viale Morin; l’ingresso avverrà da via Duilio come per l’esistente ma il fronte principale, che si aprirà anche ad un pubblico esterno, sarà su viale della Repubblica. Saranno realizzate 37 camere (1 in meno rispetto all’attuale) tutte con balcone, accessibili da una scala centrale e due ascensori. Sarà ampliato il piano interrato per realizzare un parcheggio da 16 posti auto e 4 posti moto, e almeno 2 posti auto a piano terra. Gli ambienti al piano terreno grazie a maxi vetrate verranno messi in comunicazione col giardino. Al piano terra ci saranno il primo ristorante più riservato ed intimo mentre il secondo sarà aperto sull’esterno in connessione diretta con la piscina".

Francesca Navari