Eurospin a Seravezza a caccia di cassieri

EUROSPIN CERCA PERSONALE A SERAVEZZA

Capacità comunicative e relazionali, disponibilità a lavorare su turni e festivi, residenza in zone limitrofe;

essere in possesso di patente di guida ed essere automuniti. Precedenti esperienze maturate nel ruolo nella gdo o nel settore alimentare saranno valutate positivamente. Si valutano anche profili senza esperienza. Full-Time 40 ore, www.indeed.com

ADDETTA/O ALLE VENDITE

Per boutique di nuova apertura a Forte dei marmi abbigliamento moda donna. Si ricerca personale con esperienza nella vendita in store con prodotti di abbigliamento e buon inglese. Richieste ottime competenze comunicative e flessibilità oraria (turni tra le 10 e le 23:30 nel periodo estivo). Centro per l’impiego

ADDETTI/E ALLA VENDITA

T-Stock a Lido di Camaiore cerca personale. Inviare cv: [email protected] o [email protected]