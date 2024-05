Estate sicura sulla spiaggia della Lecciona. La vigilanza affidata ai Vigili del fuoco

Si rinnova la convenzione tra il Comune di Viareggio e il dipartimento dei Vigili del Fuoco per la sorveglianza delle spiagge, e in particolare per quella libera della Lecciona. La giunta Del Ghingaro ha infatti impegnato 46mila 439 euro per garantire il controllo e la sicurezza del litorale, com’era avvenuto già lo scorso anno. Il servizio – secondo quanto condiviso dal protocollo d’intesa – sarà attivo dal 15 giugno (data ufficiale dell’inizio della stagione balneare) fino al 15 settembre (giorno di chiusura). E il presidio sarà attivo ogni giorno dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19, per un totale di nove ore complessive. La squadra, formata da personale abilitato del corpo nazionale dei vigili del fuoco, sarà composta da due unità munite di gommone o moto d’acqua. Il provvedimento "risulta necessario – si legge nelle delibera approvata dall’amministrazione– per garantire un elevato livello di sicurezza della navigazione, dei bagnanti, e più genericamente degli utenti" dato "l’incremento della fruizione dell’arenile" che "caratterizza il territorio "durante il periodo estivo".