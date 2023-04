Estate in villa al Forte: 150 mila Ma vendere case rende di più

La crisi c’è ma non per tutti. Le agenzie immobiliari versiliesi hanno già esaurito la disponibilità di case da affittare a luglio e agosto. E se le locazioni sono stabili, il prezzo di vendita del mattone è in rialzo perché la domanda supera la disponibilità dell’offerta.

A Viareggio in centro, secondo la banca della quotazioni delle Agenzie delle entrate, si paga circa 2.500 al metro per un appartamento e 3.500 per una viareggina o una villetta in centro. Così qualche agenzia come Nigro al Marco Polo non tratta più affitti estivi perché la compravendita è più redditizia, altre immobiliari ha mollato per la concorrenza di Internet. “Però per gli affitti arrivano molte richieste da tutta Italia – spiega Leonardo Ciancarella con il nuovo immobiliare in Corso Garibaldi a Viareggio – e stiamo tornando a locare il mese intero o anche la stagione come un tempo. Gli italiani stanno riscoprendo il turismo nel loro paese e si va meno all’estero. Molti toscani affittano in previsione di comprare la casa al mare. Per luglio e agosto i canoni in linea con l’anno scorso: per un appartamento in centro ci vogliono 2.000 euro a luglio e 2.800 ad agosto, in Passeggiata si sale a 2.800 e 3.500".

Lido di Camaiore è sempre più richiesta per l’immagine di tranquillità. Qui la tendenza è all’affitto quindicinale, soprattutto a luglio. “Le richieste sono esclusivamente per luglio ed agosto – spiega Marina Bertacca dell’omonima e storica agenzia sul viale Colombo – A giugno e settembre ricomincia la scuola. Ormai c’è rimasto poco disponibile sia per luglio che per agosto”. I prezzi di luglio vanno dai 2mila a 4 mila per appartamento, fino a 5mila per una villetta. In agosto quasi tutto esaurito anche se costa il 20% in più. “Per chi vuole comprare i prezzi sono aumentati perché c’è tanta richiesta e poca offerta, anche se è impensabile tornare ai livelli ante 2008. Per un appartamento di 75 metri con 2 camere ci vogliono dai 250 mila ai 300mila euro e si sale da 500 mila a 600 mila per una villetta, 700 mila per il fronte mare”.

Infine Forte dei Marmi si conferma la località di mare con gli immobili più cari d’Italia e al 2°posto assoluto dietro Madonna di Campiglio. Qui il soggiorno in villetta a luglio si paga da 20 mila a 50mila euro, di pià in agosto. Sui siti specializzati ci sono richieste di affitto da 100mila euro per un appartamento in centro per tutta la stagione, mentre per una mega villa a Roma Imperiale si superano addirittura i 150mila euro.

Dario Pecchia