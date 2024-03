"Estate a rischio zanzare. Serve subito la disinfestazione"

"Con una stagione invernale molto mite il rischio zanzare per la prossima estate è davvero altissimo. Per questo ci siamo rivolti all’assessore Rodolfo Salemi affinché si possa mettere in campo una tempestiva campagna di disinfestazione". È il presidente Viareggio di Confesercenti Toscana, Francesco Giannerini, a evidenziare il pericolo delle zanzare per la prossima estate chiedendo all’amministrazione comunale un intervento di prevenzione. "Soprattutto per le attività della pineta e quelle immediatamente a ridosso".