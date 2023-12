"Esiste anche Torre del Lago". La Lega suona la sveglia a Mover

"Toc Toc... " I consiglieri comunali della Lega, Alberto Pardini e Walter Ferrari, bussano alla porta della Mover – la società che gestisce la sosta a pagamento in città e che per contratto di servizio si occupa della manutenzione delle strade comunali – per ricordare che, per il piano delle asfaltature, esiste anche la frazione e la periferia di Viareggio.

Tra buche, voragini, dossi e sconnessioni "Oramai in alcune zone della città – spiegano i leghisti – si è costretti a pericolose gincane per evitare danni alle auto, senza contare i rischi per cicli e motocicli. Il tutto a causa delle condizioni indegne e pericolose di diverse strade, alcune a seguito di lavori, altre per il comprensibile degrado dopo anni e anni di utilizzo"

Analizzando il sito ufficiale di Mover, i consiglieri Pardini e Ferrarai hanno registrato che "nel corso del 2021 a Torre del Lago è stata eseguita una sola asfaltatura stradale, quella tra via Cimarosa e Renzo Zia, mentre nel 2020 c’è stato quello che probabilmente è l’ultimo, vero, lavoro importante realizzato: il rifacimento del viale Puccini. Per il resto – proseguono – si tratta di rattoppi, con un pesante zero nella casella dei lavori effettuati nel 2022 e nel 2023. Certo - proseguono – ci sono la ciclabile della Marina, che siamo sicuri in molti l’avrebbero volentieri barattata con qualche strada sistemata, e il rifacimento della zona antistante il Belvedere, che rientra in una progettualità diversa". Ma, secondo i consiglierei, gli interventi fatti non bastano: "Ci chiediamo se è possibile, normale e accettabile che Torre del Lago Puccini e altri quartieri “non centrali” siano ridotti in questo modo, e come noi se lo chiedono tanti cittadini che – aggiungono – ogni giorno devono far fronte alle conseguenze di questa programmazione che, a nostro avviso, non è equa. Vorremmo che a chiederselo fosse anche l’amministrazione, per esempio in vista di un 2024 che tra Giro d’Italia e celebrazioni Pucciniane metterà Torre del Lago Puccini in vetrina". "Va detto – sostengono ancora Pardini e Ferrari – che a fronte delle numerose segnalazioni che noi consiglieri e molti cittadini inviamo, la risposta degli operatori di Mover è spesso veloce. Ma si tratta di rattoppi, e non di interventi strutturali di cui necessitano molte, troppe strade percorse ogni giorno da centinaia di veicoli a quattro e due ruote".

"In vista del prossimo triennio e comunque già a partire dai primi mesi del 2024, chiediamo a Mover – concludono i consigliere della Lega – un cambio di passo. E ci attiveremo con una ulteriore ricognizione delle strade disastrate e porteremo la problematica in discussione in sede di Consiglio comunale".

Red.Viar.