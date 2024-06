Malore e caduta per 40 metri, escursionisti soccorsi con l’elicottero

Querceta (Lucca), 9 giugno 2024 – La stazione di Querceta del Soccorso Alpino toscano è stata attivata oggi dal tecnico di centrale operativa per intervenire in contemporanea nel comprensorio di Pruno e nel gruppo del monte Procinto.

Il primo intervento ha avuto a oggetto un escursionista colto da malore presso Colle a Iapoli, località situata sopra il paese di Pruno, lungo il sentiero Cai 122. L’elisoccorso regionale Pegaso 3 ha usato il verricello per portare a bordo il 60enne di San Miniato, che accusava dolori al torace. L’uomo è stato quindi elitrasportato a Massa.

Durante le fasi finali del recupero i tecnici della Stazione si sono diretti verso il monte Procinto, per la precisione sul sentiero 5 “Aristide Bruni”. Qui l’intervento ha interessato un escursionista che, a seguito di una scivolata, è caduto in verticale per circa 5 metri, per poi rotolare a valle per altri 40 metri su terreno roccioso con vegetazione mista. La squadra a terra, con medico e infermiere, ha raggiunto l’uomo che, una volta stabilizzato, è stato trasportato con manovre di corda sul sentiero. Qui l’elisoccorso regionale Pegaso 3 ha potuto effettuare il recupero a bordo tramite verricello. L’infortunato – classe 1959, di Lucca - è stato quindi elitrasportato a Cisanello.