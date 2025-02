Ersu, sindacati ‘agitati’: "Ci sono tanti problemi"

Dai mezzi usati per il porta a porta agli orari di lavoro, fino alle assunzioni. È la lista dei problemi elencati dalla Rsu di Ersu, nominata a dicembre in seno al gestore dei rifiuti. Criticità di cui vengono messi al corrente Retiambiente e i sindaci della Versilia "in quanto da diversi anni non riescono a trovare soluzioni soddisfacenti", spiegano Fabrizio Puccetti e Luigi Masini (Fp Cgil), Giovanni Coluccini e Carlo Buffoni (Cobas), Williams Pucci, Matteo Orsi e Roberto Pelusio (Fiadel) e Marilù Petracci, Pietro Zampolini, Nicola Moracchioli e Fabio Vignoli (Uiltrasporti) col sostegno extra-Rsu di Paola Cecchi e Tomas Furia (Fit Cisl). "L’Inail parla di un aumento di malattie professionali e infortuni – scrivono – anche nell’igiene ambientale. Gesti ripetitivi come salire e scendere da un mezzo 400-500 volte al giorno fanno il resto: chiediamo di avere mezzi di raccolta idonei a mitigare l’impatto sulla salute e la sicurezza dei lavoratori". Capitolo porta a porta: "Chiediamo che le raccolte a Natale e Capodanno non siano effettuate, anche la Cassazione si è espressa in senso negativo. Sindaci e assessori devono rimodulare gli orari, inclusi quelli dei centri raccolta". I sindacati chiedono interventi anche per l’emergenza caldo: "In estate ci sono temperature e tassi di umidità insopportabili specie per i servizi svolti nelle ore centrali e pomeridiane, senza contare i casi di allerta meteo per pioggia, vento, grandine con i potenziali pericoli". Quanto alle assunzioni a tempo determinato, la Rsu chiede che i contratti stagionali siano di almeno di 13 settimane continuative "in modo da permettere ai lavoratori di poter poi accedere alla Naspi. L’estate è alle porte, pretendiamo delle risposte".