Ersu assume per l’estate. Bandi per circa 80 posti

L’obiettivo, come ogni anno, è trovare una quarantina di operatori ecologici e altrettanti autisti. Ma visto che la vocazione da autista da tempo è in netto calo, al quartier generale di Ersu ci farebbero una firma ad impiegarne anche solo 25-30. Via libera, allora, alla nuova raffica di assunzioni stagionali in base ai due bandi che il gestore dei rifiuti ha pubblicato pochi giorni fa. In entrambi i casi le domande andranno presentate entro il 20 marzo, dopo di che spetterà alla commissione giudicatrice occuparsi di pratiche quali l’ammissione dei candidati alla selezione, la valutazione dei titoli, la valutazione delle prove di esame e la formazione della graduatoria degli idonei.

L’elenco degli ammessi e il diario delle prove, inclusa l’eventuale prova preselettiva scritta in caso di numero elevato di domande di partecipazione, verrà poi pubblicato entro il 24 marzo. "Anche quest’anno – spiega il direttore generale di Ersu Walter Bresciani Gatti – l’intenzione è di assumere circa 80 lavoratori stagionali, suddivisi in operatori e autisti. In quali percentuali? Di base 50%-50%, ma decideremo alla ’bisogna’, più probabile che il rapporto diventi 60%-40%. Il fatto è che non sappiamo quanti si faranno avanti per il posto da autista". I due bandi si sono resi necessari anche perché la graduatoria attualmente in vigore si sta pian piano esaurendo, vista la presenza ormai di pochi operatori e praticamente nessun potenziale autista. A livello invece di iter, i lavori della commissione saranno immediati e serrati. "Le prime assunzioni partiranno ad aprile – prosegue infatti Bresciani Gatti – con i contratti in scadenza a fine ottobre. Procederemo non con un ’blocco’ unico, bensì a scaglioni: un certo numero di impieghi per i primi due mesi, e poi il ’grosso’ delle assunzioni tra giugno e settembre, per poi diminuire di nuovo per il periodo finale. In estate nella nostra zona ci sono tante opportunità di lavoro e non sempre è facile trovare persone interessate, ma in genere è sempre andata bene: siamo fiduciosi".

Daniele Masseglia