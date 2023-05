Enolia, tre giorni di gusto Da domani al Mediceo una proposta di qualità Premio a Alvise Borghi

Tre giornate allettanti quelle previste, per questo fine settimana, al Palazzo Mediceo. Torna, infatti, Enolia, con eventi e degustazioni interamente dedicati all’olio, al vino e non solo. Domani sarà un pò l’antipasto di ciò che avverrà nelle due giornate seguenti, con inaugurazione, omaggi e conferenze. Prevista, per domenica alle 11:30, la scuola dell’olio che offrirà dei mini corsi gratuiti per imparare a degustare l’olio d’oliva con una consapevolezza diversa, mentre il pomeriggio sarà interamente dedicato al cooking show che avrà, come protagonisti, quattro ristoranti del litorale versiliese: Antico Uliveto, di Pozzi, Il Centauro, di Pietrasanta, Quinto Quarto di Camaiore e La Brocca di Seravezza. ‘"Ogni anno lanciamo un nuovo prodotto – dichiara Gabriele Ghirlanda, organizzatore dell’evento – e quello previsto per la ventiduesima edizione sarà un formaggio, appartenente alla famiglia dello Scoppolato, che appoggia completamente il tema della sostenibilità ambientale. L’azienda produttrice dello Scoppolato, Casa Pedona di Camaiore, ha raggiunto un accordo con un birrificio agricolo di Lucca, Radical Brewery, per il quale l’orzo di scarto, solitamente utilizzato nella produzione della birra, anzichè essere smaltito viene utilizzato per affinare questo prodotto. Una vera e propria prelibatezza che, tanto per i conoscitori dello Scoppolato, ma ancor di più per chi non ne è a conoscenza, sarà una sorpresa".

La consegna del premio Enolia 2023, prevista per domenica alle 17:30, è una consuetudine biennale per l’evento che vuole premiare chiunque abbia contribuito a divulgare il concetto di qualità in ambito enogastronomico. L’ospite speciale è Alvise Borghi, storico autore televisivo dei programmi di Gerry Scotti, il quale, con le numerose domande di enogastronomia, ha permesso, ai telespettatori, di scoprire piccole nicchie gastronomiche sparse per l’Italia. Quest’anno, a realizzare, in bronzo, la dea versiliese che abbraccia il territorio mediceo, è stato l’artista Matteo Castagnini. Confermato, vista la grande richiesta degli scorsi anni, anche il servizio navetta gratuito, esclusivo per la giornata di domenica; dalle 14:30 fino alle 20, infatti, partirà dall’area parcheggio del terminal ferroviario di Querceta.