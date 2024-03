Enolia, tornano i sapori in vetrina. La kermesse dall’11 al 13 maggio. Saranno incoronate le bollicine top

Vino, olio, prodotti tipici e il grande desiderio di ricerca del gusto e della qualità. Enolia si preannuncia frizzante: la 23° edizione è dall’11 al 13 maggio, con le prime due giornate (sabato 11 e domenica 12) aperte gratuitamente, mentre lunedì 13 si conferma l’appuntamento dedicato agli operatori del settore. La location del ricco calendario di degustazioni, conferenze, show cooking, villaggi del vino e dell’olio sarà l’area medicea, ossia il piano terra del Palazzo e tutto il giardino per il week end, mentre il lunedì gli espositori di olio e vino si trasferiranno all’attigua e suggestiva Fondazione Arkad. Quest’anno è atteso il debutto ufficiale di un nuovo prodotto che ha fatto capolino nel periodo natalizio ma che attendeva la consacrazione su questo ambìto palcoscenico del gusto: i Baciotti, ovvero biscotti salati a base di scoppolato, il formaggio riscoperto dal patron di Enolia Gabriele Ghirlanda e che spopola tra i buongustai. In crescita anche gli espositori.

"Un’edizione che riprenderà di certo quanto sperimentato con successo nel corso degli anni - spiega Gabriele Ghirlanda - come il trasferimento dei produttori di olio dal primo piano del Palazzo al giardino. Una decisione che si è dimostrata vincente in quanto gli espositori si sono sentiti maggiormente coinvolti nel cuore della festa. La sinergia con la Fondazione Arkad sarà un altro elemento di forza, in particolare per la terza giornata dedicata agli addetti ai lavori durante la quale una giuria di esperti sarà chiamata a scegliere tra numerosi calici, per proclamare il vino bianco e le bollicine dell’estate". La concomitanza con la mostra “Divismo, spettacolo, cultura (1950-1980). La Bussola di Bernardini” (inaugurazione il 12 aprile a Palazzo Mediceo), rappresenterà l’accattivante spunto per creare, assieme alla Fondazione Terre Medicee, un connubio tra gli anni ruggenti della Versilia e i prodotti d’eccellenza della tavola.