Emergenza abitativa. Pronte le case per anziani

Saranno presto inaugurate e consegnate ai primi ospiti anziani le nuove case in via Comparini messe a disposizione della Fondazione Pezzini. Abitazioni che sicuramente daranno una risposta importante all’emergenza abitativa. Al riguardo il segretario comunale di Forza Italia Vittorio Fantoni esprime un ringraziamento alla Fondazione Olga Pezzini, alla Misericordia e Croce Verde e infine a Franco Paterni e Attilio Galli che si sono alternati nel ruolo di presidente della Fondazione Pezzini per la conto della Misericordia e della Croce Verde. "Un ringraziamento – dice Vittorio Fantoni – va anche all’assessora al sociale Sara Grilli per il lavoro svolto nella definizione della convenzione con la Fondazione, un passaggio essenziale per garantire la sostenibilità di questo progetto. Forza Italia sostiene e continuerà a promuovere interventi concreti per offrire soluzioni efficaci ai nostri anziani che affrontano difficoltà abitative. In questo contesto, ribadiamo il nostro impegno nella valorizzazione dell’immobile comunale di Via Matteotti, con l’obiettivo di realizzare mini appartamenti che possano rispondere alle esigenze della cittadinanza".