Viareggio, 24 luglio 2020 - E' morto Egisto Olivi, "voce" del Carnevale di Viareggio.

E' la Fondazione Carnevale a darne notizia: "Addio a Egisto Olivi straordinario interprete delle più emozionanti canzoni del Carnevale di Viareggio - si legge in un post - La sua voce ha regalato emozioni attraverso le più belle canzoni composte per il Carnevale di Viareggio e “Come un coriandolo”, su tutte, da lui magistralmente interpretata, è diventata simbolo coinvolgente di suggestione e di poesia. La Fondazione Carnevale e tutto il mondo del Carnevale di Viareggio si stringono nel dolore per la scomparsa di Egisto Olivi, straordinario interprete dell’anima della manifestazione. Dagli anni Ottanta ha regalato pagine indelebili di storia della musica viareggina, interpretando i brani più significativi e belli, sempre con grande professionalità, passione e dedizione. Con lui oggi la città e la sua manifestazione perdono un simbolo, ma la sua voce continuerà ad accompagnare burlamacco e ondina e a scandire i ritmi del carnevale".

Cordoglio è stato espresso anche dal Comune.