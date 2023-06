Effettuata la pulizia Poi il via ai lavori

Sono iniziati ieri mattina i lavori di pulizia e messa in sicurezza del giardino della chiesa di Sant’Antonio. Via le erbacce, eliminate con la ruspa tutte le cose che rendevano ormai questo spazio aperto inutilizzabile. E che un domani, invece, sarà trasformato in un giardino polivalente in grado di ospitare manifestazioni sportive e accogliere chi, soprattutto giovani, è in cerca di spazi. Il parco della chiesa che si affaccia sulla via San Francesco, insomma, si prepara a rinascere, e diventerà un centro sportivo polivalente con campi da basket, da volley, da calcetto "e se riusciamo – aveva detto nei giorni scorsi padre Elzeario – anche da tennis". Sarà, dunque, l’unico impianto sportivo del genere in tutto il centro città. L’occasione si è presentata quando, a gennaio, il Lions Club ha bussato alle porte della chiesa offrendo a padre Elzeario di supportare un progetto dedicato allo sport, all’inclusione e alla socialità.

Ieri nel parco della chiesa di Sant’Antonio, è stata pertanto organizzata una giornata di pulizie "per preparare il terreno ai lavori, che saranno importanti". Intanto sono state potate le siepi, riordinata e messa in sicurezza l’area, anche a dispetto del tempo poco clemente. E’ stata anche l’occasione per trascorrere una giornata insieme e per conoscere i dettagli di questo progetto. E per contribuire concretamente alla realizzazione di questo spazio sportivo e di incontro.