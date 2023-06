Edimburgo, città stregata e fiabesca

Se dovessi associare Edimburgo a un senso sceglierei l’olfatto: il primo impatto con la città, infatti, è stato un odore indecifrabile, qualcosa di tostato dal retrogusto dolciastro, così misterioso che ho dovuto chiedere lumi. Ho saputo così che quell’odore che ho ancora nelle narici a distanza di anni proveniva dalla fabbrica di birra della città e da quel momento ho associato Edimburgo al lievito e al malto. Edimburgo sembra uscita da un film di maghi e incantesimi, silenziosa e raccolta, stregata e fiabesca. Le sue vie acciottolate con i palazzi di mattoni ocra e grigi sembrano provenire da un’altra epoca per ricreare un set ai giorni nostri. La nostra visita comincia dal castello di Edimburgo, una vera e propria fortezza con quasi mille anni di storia che sovrasta la città dalla sua posizione dominante. Preceduto da una grande spianata sulla quale in passato presunte streghe sono morte sul rogo, il castello custodisce arsenali, il palazzo reale, le prigioni, la cappella di St. Margaret e molto altro, oltre a offrire stupendi panorami dall’alto delle mura. La via principale della Old Town di Edimburgo si chiama Royal Mile, parte dal castello e arriva all’Holyrood Palace e nonostante sia la via più turistica della città è riuscita a mantenere un certo fascino. Il Royal Mile è tutto un susseguirsi di negozi di sciarpe e maglioni di lana scozzese, ristoranti e pub centenari intervallati da minuscoli affacci su vie e cortili interni, i cosiddetti “close”. Spostandoci nella New Town incontriamo Princes Street, la via dei negozi che costeggia i bellissimi Princes Street Garden per poi dirigerci in un’altra parte della città, il Dean Village, un luogo fuori dal tempo sorto lungo le sponde del Water of Leith, il fiume che attraversa Edimburgo. Qui si passeggia tra la vegetazione e le case di mattoni rossi costruite per gli operai dei mulini. Passate anche da Stockbridge e dalla fotogenica Circus Lane. Calton Hill è un’altra zona iconica della città, una collina con un punto d’osservazione su cui si trovano diversi monumenti che hanno fatto guadagnare a Edimburgo l’appellativo di Atene del Nord. A Edimburgo meritano una visita anche la coloratissima Victoria Street e Greyfriars Kirkyard con la statua di Bobby, il famoso cane di Edimburgo.