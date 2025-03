Ecco il meeting "Yare". Riparazioni e post vendita nel settore della nautica

In programma da oggi fino a venerdì all’Una Hotel di Lido di Camaiore, "Yare 2025" (Yachting Aftersales & Refit Experience), si conferma un evento di riferimento per il settore delle riparazioni e del post vendita nello yachting. Un meeting riservato a imprese e comandanti, che registra il tutto esaurito e il cui 70% dei partecipanti proviene dall’estero. Molto attesi gli incontri B2C (Business to consumer) e le attività di networking (rete di lavoro), strumenti chiave per sviluppare nuove opportunità commerciali. Previste visite ai distretti nautici da La Spezia a Pisa, per scoprire da vicino le eccellenze della nautica italiana. Lo Yare Forum avrà più di quindici ospiti internazionali in rappresentanza dei principali cantieri di refit e delle realtà del Mediterraneo. Tra gli altri, saranno presenti il cluster francese Ryn (Riviera Yachting Network) e l’aggregato spagnolo Bmc (Balearic Marine Cluster), che hanno sottoscritto un’intesa di collaborazione su temi come la formazione e la promozione collettiva del West Med (Iniziativa europea per il Mediterraneo occidentale, cioè uno spazio marittimo più sicuro e protetto, un’economia blu intelligente e resiliente, una migliore governance del mare). Altri incontri: sul lavoro comune sulle normative, il potenziamento del network e focus su refit, tecnologie avanzate e intelligenza artificiale, nonché sul benessere e la gestione dello stress a bordo e nei cantieri. "Siamo soddisfatti del risultato raggiunto per questa edizione di Yare – dice Pietro Angelini, direttore di Navigo –. Il tutto esaurito e la forte presenza internazionale dimostrano quanto l’evento sia ormai riconosciuto come un punto di riferimento nel panorama mondiale del refit e dell’aftersales. L’elevata qualità delle aziende partecipanti e il livello di networking che offriamo rendono Yare un’opportunità per lo sviluppo del business e per il confronto sulle sfide future". "È un appuntamento strategico per il nostro distretto nautico – prosegue Angelini – un catalizzatore di opportunità che genera un impatto economico di 30 milioni di euro. Con un format consolidato da 15 anni e replicato nel mondo, accoglie 110 comandanti imbarcati e oltre 120 imprese internazionali".

Partner sono Invest Durban, e il cantiere Adriatic 42. Tra i main sponsor anche Seven Stars Marina and Shipyard, Cantieri di Pisa, Cantiere Rossini, Palumbo Superyacht, Sanlorenzo, Lusben, Tecnopool, Rina, Jotun e molti altri. Yare si inserisce inoltre nella Yachting Week, coinvolgendo le isole e i porti anche con il Consorzio Marine della Toscana, oltre a creare sinergie con Seatec e Compotec, in programma a Carrarafiere. Sono coinvolti gli studenti della Fondazione Its Isyl Academy. Yare è sostenuto dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest con i progetti The Lands of Giacomo Puccini e Terre di Pisa e da Regione e Toscana Promozione Turistica, confermando il suo valore strategico per l’economia del territorio. Ha il patrocinio della Commissione Europea, è promosso e sostenuto da Confindustria Nautica, Sybass, Icomia Iss International Superyacht Society, Ypy Italy e delle principali associazioni di comandanti internazionali, Italian Yachtmasters, Super Captains Team, Associazione Marittimi Argentario, Hellenic Yachtmasters, Hellenic Yacht Crew Association.

Walter Strata