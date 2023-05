Ecco il consiglio comunale Cinque seggi per ’Ancora’ La Brizzolari nella storia

Sarà la lista “Ancora Pietrasanta“, legata al rieletto sindaco Alberto Giovannetti, ad occupare il maggior numero di seggi in consiglio comunale vista la presenza di cinque esponenti. Non solo: la lista può vantare un record assoluto per la storia politica di Pietrasanta in quanto Paola Brizzolari, presidente del consiglio comunale uscente, è riuscita nell’impresa di entrare nell’assise cittadina per il 40° anno consecutivo: il suo debuto risale infatti al 1983, comprensibili i suoi occhi umidi in una giornata, come quella di ieri, per lei memorabile.

Sugli scudi anche la Lista Mallegni, nata nel 2015 quando l’ex senatore sconfisse al ballottaggio l’avversario del Pd nonché assessore uscente Rossano Forassiepi diventando sindaco per la terza volta. La lista ha ottenuto quattro seggi, un fatto che tra le altre cose segna il ritorno di Daniele Taccola, noto primario dell’ospedale “Versilia“ già consigliere proprio durante il terzo mandato Mallegni, e Lora Santini, anche lei da sempre attiva in ambito sociosanitario, oltre che affermata attrice di teatro dialettale, la quale durante quel mandato aveva ricoperto l’incarico di assessora. Completa il quadro la Lega con il capogruppo uscente Antonio Tognini, con il Carroccio che ha ufficialmente chiesto che venga designato come presidente del consiglio. Ecco lo scacchiere completo della maggioranza: 5 seggi Ancora Pietrasanta (Matteo Marcucci, Paola Brizzolari, Andrea Cosci, Lorenzo Giusti, Simone Carducci), 4 Lista Mallegni-Forza Italia (Francesca Bresciani, Ermanno Sorbo, Daniele Taccola, Lora Santini) e 1 Lega (Antonio Tognini). Alla luce però della decisione di Giovannetti di confermare in giunta Marcucci, Cosci e Bresciani, più la new entry Sorbo, se questa indicazione venisse confermata entreranno automaticamente in consiglio i primi dei non eletti, ossia Niccolò Maria Alberti e Manuela Altemura (Ancora) e Giacomo Vannucci e Massimiliano Farnocchia (Lista Mallegni).

Questa invece è la composizione della minoranza: 2 seggi Partito democratico (Irene Tarabella, Nicola Conti), 2 Insieme per Pietrasanta (Lorenzo Borzonasca, Andrea Calcagnini), 1 Fratelli d’Italia (Massimiliano Simoni) e 1 Alternativa per Pietrasanta (Luca Mori).