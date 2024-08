Eccidio, assenze bipartisan. Vuoti a destra e sinistra

STAZZEMA

In rari casi all’orazione ufficiale di fronte al Sacrario non si è presentato nessun parlamentare legato al governo in carica. In altri casi ci sono state defezioni, e questo vale per i governi sia di centrodestra che di centrosinistra. In altri a metterci una pezza è stato un parlamentare europeo. Insomma, l’assenza dei rappresentanti del governo Meloni alle cerimonie di domenica a Sant’Anna di Stazzema, contestata in quanto considerata una mancanza di rispetto verso le 560 vittime dell’eccidio nazifascista del 12 agosto 1944, ha dei precedenti anche quando il colore del governo in carica era diverso. Per lo meno è questo il resoconto delle orazioni ufficiali che si sono tenute negli ultimi 15 anni, dal 2009 ad oggi.

L’orazione è il momento istituzionale più alto della cerimonia. A chiusura di una serie di interventi che hanno come protagonisti, in genere, il sindaco di Stazzema, il presidente dell’associazione “Martiri di Sant’Anna“, il presidente della Regione e molti altri. Poi il microfono passa a un rappresentante del governo, che può essere un ministro o un parlamentare, e qui la casistica è varia. Partendo dal 2009, quando il premier era Silvio Berlusconi: il 12 agosto a Sant’Anna non venne nessuno. Idem nei due anni successivi, sempre con il Cavaliere premier. Nel 2012, con premier Mario Monti, venne il presidente del Parlamento europeo Martin Schulz. Poi toccò all’era Pd: nel 2013 con Enrico Letta intervenne il ministro dell’istruzione Maria Chiara Carrozza, e nei tre anni di Matteo Renzi si presentarono il ministro dell’istruzione Stefania Giannini (2014), nessun parlamentare nel 2015 e il sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri (2016). Con il premier Paolo Gentiloni (Pd) partecipò il senatore Andrea Marcucci e nel triennio di Giuseppe Conte l’orazione fu affidata al vice presidente del Parlamento europeo David Sassoli (2018), il ministro degli esteri Enzo Moavero Milanesi (2019) e il ministro agli affari europei Vincenzo Amendola (2020). Infine, con premier Mario Draghi, a Sant’Anna sono saliti il sottosegretario per i rapporti col Parlamento Deborah Bergamini, in quota Forza Italia (2021), nel 2022 nessuno tranne il presidente della Regione Eugenio Giani e il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni, e nel 2023 il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini (Pd), con il sindaco di Stazzema Maurizio Verona che dichiarò di non aver invitato, per protesta, nessuno del centrodestra.