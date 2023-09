"È stata depositata una denuncia verso l’Auser". L’ex assessore Seveso dopo il lungo silenzio

L’ex assessore Seveso e il sindaco Murzi non hanno regalato l’atteso show scoppiettante in aula. La consigliera Simona Seveso ha replicato alle accuse sulla sua gestione del sociale. "Nelle vicenda ci sono due profili: politico e giudiziario – ha detto Seveso – è evidente il disagio del sindaco nel motivare la revoca di un assessore che ha avuto un grande consenso elettorale. Ho sempre agito in trasparenza per raccolte di fondi grazie a persone che hanno lavorato con me per fini sociali. Costoro hanno attivato un’azione verso l’associazione beneficairia della raccolta fondi (Auser)". "Abbiamo aspettato due mesi – ha ribattuto il sindaco – per non avere risposte. A me interessa l’aspetto politico comportamentale: ricordo la scelta di uno psicologo legato a un membro della sua famiglia e il conto di un privato dal quale è partito il bonifico all’Auser"