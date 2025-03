È partito il cantiere per la riqualificazione del lungomare

Disagi per chi in questo periodo transita sul lungomare di Motrone. Nei giorni scorsi ha preso il via la ristrutturazione del tratto compreso tra piazza IV Novembre e il ponte sul fosso e questo ha comportato l’adozione di alcuni provvedimenti di viabilità. Il risultato finale però sarà di mandare in soffitta l’ironico nomignolo di "regione dei grandi laghi", a causa delle pozze che si formavano ad ogni pioggia. Il cantiere, dove hanno effettuato un sopralluogo il sindaco Alberto Giovannetti, l’assessore ai lavori pubblici Matteo Marcucci e il capo gabinetto Gabriele Marchetti (nella foto) prevede infatti nuove fognature, la riqualificazione del marciapiede lato monti e la riasfaltatura dell’intera carreggiata. "Per consentire gli scavi necessari alla posa delle fognature bianche – spiega Marcucci – è stato istituito il senso unico alternato. Appena terminata la fase lato mare, i lavori si sposteranno sul lato monti". Il cantiere è costato complessivamente 750mila euro.