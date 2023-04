"È la via dell’Orto" Oggi si alza il sipario

È nata una collaborazione tra il Comune e il network Gambero Rosso per la promozione delle eccellenze locali in occasione della rassegna "È La Via dell’Orto": un vero volano per far conoscere il territorio camaiorese in tutta Italia, insieme alle sue peculiarità culinarie e gastronomiche. Nell’ultima settimana sono state effettuate le riprese in alcuni luoghi caratteristici del territorio, raccontandone la storia e promuovendone le bellezze. Da Migliano a Santa Lucia, da Pedona a Casoli, da Campo all’Orzo a Torcigliano: sei borghi, sei realtà, sei zone caratteristiche del variegato territorio camaiorese. A guidare la troupe e fare da "Cicerone" nelle viuzze dei vari paesi è stato il direttore artistico della manifestazione Cristiano Tomei: lo chef ha incontrato alcuni personaggi del luogo, figure che hanno raccontato aneddoti, curiosità e prodotti tipici camminando per le strade degli abitati. Una passeggiata-racconto che termina in un’area verde, dove Tomei si è dilettato a cucinare una ricetta appositamente scelta per l’occasione in forma “wild”.

Oggi, invece, le riprese saranno dedicate interamente al centro storico di Camaiore, per promuovere e far vivere al pubblico da casa le meravigliose bellezze orto-urbane della kermesse "È la Via dell’Orto", con i suoi ospiti e i suoi affascinanti allestimenti a tema. Le sei puntate andranno in onda a giugno su Gambero Rosso Channel (canale 133 e 415 di Sky), da oltre 20 anni emittente di spicco per la diffusione della cultura e del lifestyle italiani riguardo enogastronomia e turismo. Quello dedicato alle eccellenze territoriali sarà uno speciale tutto camaiorese inserito nella programmazione della trasmissione "Vino, cibo e natura".

RedViar