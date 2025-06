È la notte dell’effimero. L’arte in tutte le sue forme apre la stagione turistica

La notte dell’effimero torna ad aprire la stagione turistica a Lido. E pazienza se sarà... "Solo per una notte": stasera, il festival nato nel 2023 per suggellare il cambio di passo estivo torna ad animare la Passeggiata. Con un leit motiv: l’arte di strada. La manifestazione si preannuncia travolgente, con oltre 30 artisti di strada e l’atteso focus sui tappeti di segatura, col maxi tappeto da 150 metri quadrati dedicato ai cent’anni tondi dalla nascita dell’Art Deco. E poi musica, spettacoli, live painting, giocoloeria e un’aria di festa decisamente frizzante.

A partire dalle 18, Lido si accenderà con una suggestiva sequenza di performance che accompagnerà il pubblico verso la notte: musica lirica, folk, street band itineranti, costumi spettacolari e atmosfere incantate che renderanno ogni angolo del litorale un luogo magico fatto di emozioni irripetibili. Tra le attrazioni maggiori del festival c’è, indubbiamente, l’arte senza tempo dei maestri tappetari che realizzeranno, davanti al Pontile, un grande omaggio all’Art Deco accompagnati da colleghi provenienti da tutta Italia, che porteranno la loro tradizione. Una grande realizzazione effimera, creata con i materiali tipici delle infiorate e dei tappeti di tutto il nostro Paese: dal sale ai legumi, dai fiori al caffè.

Confermata anche la collaborazione con la il Carnevale di Viareggio: presenti i mascheroni di cartapesta e la forza trascinante della Compagnia del Carnevale targata Lebrigre & Roger, pronta ad animare l’intera serata che culminerà con una grande festa di piazza.

Una trentina, si diceva, gli artisti protagonisti della serata. Tra questi Monsieur David & Madame Marion, l’artista capovolto; la Zastava Orkestar, sei fiati selvaggi dalla Maremma per una parata balcanica-punk esplosiva; Giada Bacchini con Fire Aida; il Clown Katastrofa con “Katastrofashow”; Andrea Vanni con il suo spettacolo itinerante in equilibrio su un monociclo giraffa; le “Notti Indiane” di Lisa Pellegrini; lo “Hoopnotika” di Ornella Caponero: cerchi, luce e movimento in uno show magnetico tra giocoleria, danza e illusioni. E ancora laboratori, dove grandi e piccoli potranno provare di persona tanti arti mettendo ‘la mani in pasta, e tanta musica dal vivo, dislocata su tutta la Passeggiata, con numerosi interpreti, cantanti e strumentisti.

Novità di quest’anno, senza dubbio il grande spettacolo della fontane danzanti a cura della “Dominici’s Fontane“: per la prima volta sul Lungomare un’esperienza visiva travolgente con getti d’acqua alti oltre 30 metri, effetti pirotecnici sincronizzati a colonne sonore epiche, luci colorate e poesia in movimento. Uno spettacolo unico che farà brillare la notte.