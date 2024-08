E’ il 51enne Paolo Pardini il motociclista morto sulla Variante Aurelia

Viareggio 27 agosto 2024 – «Non riesco ancora a crederci. Quando mi è arrivata la telefonata questa notte mi è crollato il mondo addosso». Luca scuote la testa e non riesce più a trattenere le lacrime. E mentre singhiozza continua a ripetere: «non è possibile, non è possibile morire così». Ed è da ieri notte che Luca continua a piangere e urlare, da quando con una telefonata ha appreso che il centuaro deceduto nel terribile schianto sulla Variante Aurelia poco dopo l’uscita di Viareggio Sud in direzione di Lido di Camaiore. Un impatto devastante in cui ha perso la vita Paolo Pardini, 51 anni. L’uomo in sella alla sua moto stava rientrando verso casa quando intorno alle 22.30 ha finito la sua corsa contro il guardrail.

Ancora al vaglio della Polizia Municipale di Viareggio le cause dell’incidente. Da ieri notte gli agenti stanno ascoltando gli automobilisti che transitavano lungo la Variante a quell’ora per ricostruire quanto possa essere accaduto e perché Pardini abbia perso il controllo della sua moto.

Agghiacciante dalle prime testimonianze la scena che si è presentata ai soccorritori e agli agenti della Polizia Municipale intervenuti sul posto con ben tre pattuglie. Il corpo sarebbe stato sbalzato a oltre 800 metri da dove è stato rinvenuta la moto di grossa cilindrata sulla quale l’uomo viaggiava. Nel violentissimo impatto, contro il guardail l’uomo sarebbe decapitato e anche una mano sarebbe stata tranciata di netto dal polso. La circolazione stradale sulla Variante Aurelia è stata interrotta per molte ore, per consentire agli agenti di effettuare tutti i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica dello schianto fatale. Non si esclude nessuna ipotesi: dall’alta velocità ad un sorpasso azzardato di un altro mezzo, ad un improvviso malore o all’attraversamento di un animale.