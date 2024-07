È già Natale. L’albero ai ferri prende vita sotto il solleone

STRETTOIA

Creative, solidali: sono le donne di Strettoia che si sono inventate l’albero di Natale 2024 che, anche in questi giorni di caldo, sfidano la calura lavorando all’uncinetto per creare le mattonelle che comporranno il primo abete del paese. La fantasia e la creatività diventano una pagina di storia collettiva: le mattonelle realizzate fino a oggi sono oltre 600, tutte colorate e tutte diverse l’una dall’altra, e le donne che stanno lavorando non abitano solo a Strettoia, ma partecipano al progetto anche volontarie di altre zone.

Nonne, mamme, single, casalinghe, professioniste, tutte a lavoro con la lana per realizzare un albero di Natale che diverrà simbolo della voglia di stare insieme, giovani e anziani, nella confezione di mattonelle fatte a mano con cui verrà realizzato, per la prima edizione varata dal presidente della pro loco di Strettoia, Lorenzo Silicani, dell’iniziativa “L’Albero di Natale all’uncinetto“.

Le ideatrici di questa iniziativa sono Emanuela Giandomenici, Cristina Barsaglini che fanno parte della Pro Loco Strettoia, e Bice Ferrari, che si stanno impegnando con passione e dedizione, in una comunità di lavoro che apporta fantasia e creatività.

"Abbiamo pensato a un albero speciale per la nostra comunità, un albero di Natale che nasce dalla volontà di stare insieme, di coinvolgere le giovani generazioni e i nostri anziani. Il progetto è piaciuto al presidente della Pro Loco Lorenzo Silicani e così è partita la iniziativa. Sono tante le signore che stanno e si sono messe a lavoro con allegria e divertimento. La più anziana ha superato le ottanta primavere. Ci sono due gruppi di lavoro: chi sta confezionando le mattonelle con l’uncinetto, che possono essere consegnate fino a metà ottobre, e chi invece le cucirà per realizzare l’albero. L’albero sarà collocato per le festività natalizie in piazza monsignor Oscar Perich, la piazza principale di Strettoia", spiega Emanuela Giandomenici.

Un abete, tanti sogni e tanta fantasia.

Maria Nudi