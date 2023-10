"Due passi per Emma". La memoria e la speranza

Un’onda gialla, come i cieli struggenti di Turner e i campi di Van Gogh. Come il sole, come la luce calda che avvolgeva Emma Genovali. Un’onda gialla questa mattina si mette in cammino, dalla Darsena, dalla sede della Croce Verde alle 9.30, fino al Principe di Piemonte, per illuminare il ricordo. “Due passi per Emma“ è l’iniziativa organizzata in memoria della giovane musicista, diplomata al liceo Passaglia di Lucca, scomparsa a causa dell’incidente in cui, lo scorso 4 luglio, è rimasta coinvolta insieme al fidanzato Leonardo Brown.

Insieme, stretti su una bicicletta elettrica, erano diretti verso il mare. Stretti verso la vita, che a vent’anni prende il largo insieme ai sogni. Poi la caduta, e lo schianto con una moto. Leonardo se n’è andato una settimana dopo quel tragico giorno, mentre Emma ha lottato per oltre settanta giorni nel reparto di terapia intensiva di Cisanello. E proprio mentre lei lottava quella battaglia impari, gli amici avevano pensato a questa camminata. Per incoraggiare il suo cammino, per sostenerla insieme alla speranza. La famiglia, la mamma Ilaria e il papà Giuseppe, anche quando il cammino di Emma si è interrotto, due settimane fa, ha deciso di non annullare l’evento. E di sostenere la speranza attraverso una raccolta fondi per appoggiare i progetti benefici della Croce Verde e dell’associazione FenomenAle, nata in ricordo di Alessandro Cecchi. Anche lui scomparso in un tragico incidente.

Per l’occasione saranno messe in vendita, con un contributo di 10 euro, delle t-shirt gialle con il disegno del fiore preferito di Emma, il girasole. Il percorso si snoderà lungo il viale Europa, via Manini, Lungocanale, poi attraversando la passerella sul Molo, Lungo la Passeggiata fino al Principe e ritorno. La camminata è aperta a tutti, e "Sarà un segno di vita e di speranza – è il messaggio della famiglia –. Due passi baciati dal sole. Con e per Emma".

Mdc