Emma e Leonardo, una camminata per ricordarli. L’iniziativa a Viareggio

Viareggio (Lucca), 30 settembre 2023 – Una camminata di gruppo, denominata '2 passi per Emma, per ricordare Emma Genovali, la giovane che avrebbe compiuto venti anni il prossimo 6 ottobre e deceduta il 16 settembre in seguito ad un incidente stradale avvenuto in Darsena a Viareggio il 4 luglio scorso. Insieme a lei c’era il fidanzato Leonardo, morto anch’egli qualche settimana prima.

La camminata partirà proprio dalla Darsena: il ritrovo è fissato per le ore 9.30 presso la sede della Croce verde Viareggio sul viale Europa mentre alle 10.30 è prevista la partenza. Il percorso comprende viale Europa, via Menini, via Coppino, Lungo canale, Passerella, Passeggiata, Principe di Piemonte e ritorno con le stesse modalità. Per l'occasione sono state realizzate delle maglietta ricordo di partecipazione al costo di 10 euro, che potranno essere acquistate al ritrovo domenica mattina.

Il ricavato verrà destinato alla Croce verde di Viareggio e all'associazione FenomenAle, che è stata costituita dai genitori Gigi e Serena Cecchi, per ricordare Alessandro, un altro giovane purtroppo deceduto anche lui in seguito ad un incidente stradale. L' iniziativa, oltre a ricordare Emma e naturalmente il suo fidanzato Leonardo, vuole sensibilizzare tutta la comunità verso la prevenzione e la sicurezza stradale.