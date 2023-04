Due discipline diverse: lo squash e l’equitazione Josè e Fortunato, gli ex campioni oggi istruttori

Grazie ad un progetto motorio inserito quest’anno nella scuola primaria Tabarrani, abbiamo conosciuto Josè Facchini, allenatore di squash degli alunni da 6 a 9 anni. Josè ci ha appassionato, raccontando le regole del gioco e chi sono i più forti giocatori (a sorpresa per noi, gli egiziani). E i viaggi nel mondo per tornei, che gli hanno permesso di conoscere culture e paesi diversi. Dalle sue parole abbiamo capito come trasmettere una passione ai ragazzi, passione che lui stesso ha ereditato da suo padre, scomparso di recente, famoso giocatore e allenatore di squash. Altra storia affascinante quella di Fortunato Buffoni, 73 anni, innamorato dei cavalli da quando ne aveva 6. Abitava a Forte dei Marmi nella piazza principale, “quella dei cavallini” e da lì tutto è iniziato! Un amore per questi animali che lo ha portato a fare gare e più recentemente a voler aiutare chi ha delle difficoltà, proprio grazie a questi animali. Ci ha raccontato la storia di Sara Morganti, campionessa paralimpica di paradressage e della sua cavalla che riconosce il rumore della carrozzina di quando entra nella scuderia e le sue parole: "quando sono a cavallo, mi sento libera".