Due biglietti vincenti. Da 100 e 20 mila euro

La Lotteria Italia ha dato due bacetti da 120 mila euro complessivi alla Versilia, ma forse non a dei versiliesi. Perché i due tagliandi sono stati venduti all’Autogrill dell’area di servizio Versilia Ovest. E gli acquirenti molto probabilmente sono forestieri di passaggio.

L’Autogrill ha venduto un biglietto da 20 mila euro, e anche uno dei 15 premi di seconda categoria da 100 mila euro, serie e numero M 245885. I due acquirenti quindi provenivano da nord ed erano sull’A12 diretti verso le uscite di Viareggio, Lucca, Firenze, Pisa o Livorno. Comunque non è impossibile fantasticare che i fortunati automobilisti non stessero tornando a casa in qualche località della Versilia: magari era qualcuno con problemi economici a cui quei soldi faranno molto comodo. Ma è più probabile invece che la dea bendata abbia scelto due dei tanti viaggiatori, migliaia al giorno, che in una tappa all’area di servizio Versilia ovest hanno comprato un biglietto della Lotteria Italia. Per loro la sosta per un caffè, il pieno di carburante o un salto al bagno, è diventata un vero affare.

d.m.