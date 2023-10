Drammatico infortunio sul lavoro. Vola giù dal tetto, grave 31enne

Stava lavorando su un tetto quando, per motivi ancora da accertare, è caduto giù. Il volo è stato terrificante: almeno otto metri, prima dell’impatto al suolo. La vittima dell’incidente, avvenuto ieri mattina poco dopo le 8.30, è un ragazzo di appena 31 anni. È caduto dal tetto di una delle officine della zona di Montramito (entro i confini del comune di Viareggio) mentre, per una ditta esterna, lavorava sulla copertura dello stabile che ospita l’attività.

Le sue condizioni sono apparse subito serie. I colleghi hanno immediatamente chiamato i soccorsi che, una volta arrivati sul posto, hanno accertato la presenza di diverse lesioni traumatiche sul corpo della vittima. L’uomo, comunque, è sempre rimasto cosciente, sia negli attimi successivi alla caduta, sia per tutta la durata delle operazioni di soccorso, condotte dal personale dell’automedica sud e della Misericordia di Viareggio, intervenuta con un’ambulanza.

Il 31enne, una volta ricevuto il primo soccorso da parte del personale medico, è stato portato di volata all’ospedale pisano di Cisanello, dove è stato ricoverato in codice rosso. Sul luogo dell’incidente si sono recati per i controlli e per effettuare la ricostruzione della dinamica sia i carabinieri, sia gli operatori del Pisll (prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro) incaricati di condurre le indagini di polizia giudiziaria per infortuni sul lavoro.

RedViar