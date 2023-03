Doppia festa di compleanno Riccardo Corredi e Giovannetti

Grande party per il compleanno di Riccardo Corredi, imprenditore-re del materasso, che per l’occasione ha voluto condividere i festeggiamenti col sindaco di Pietrasanta Alberto Giovannetti che ha compiuto gli anni pochi giorni prima. Una doppia festa con oltre 100 amici riuniti al ristorante Il Grappolo d’Oro a Strettoia per una serata di musica e intrattenimento. Divertenti le performance di Massimo Antichi (dell’originario nucleo di comici toscani) che si è calato nei panni di Vasco Rossi e Renato Zero, tanti video messaggi di personaggi come Annalisa, Orietta Berti, Paolo Ruffini e del manager Pasquale Mammaro che hanno fatto i loro personali auguri. Tra i commensali giornalisti, personaggi dello spettacolo ed esponenti politici: il presidente della Versiliana Alfredo Benedetti, l’anchorman Claudio Sottili, Simone Baroni coreografo ed ex ballerino di Amici. Presentato in anteprima il nuovo brano disco dance di Riccardo Corredi.