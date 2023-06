Donazione all'ATA Versilia Onlus da parte della famiglia di Pamela Bertuccelli

VIAREGGIO

Mille e seicento euro per il rifugio i Miciottoli. Ad un anno dalla morte di Pamela Bertuccelli (foto), ex titolare dell’hotel Alk di Tonfano, colpita da un malore improvviso che non le lasciò scampo, la famiglia ha fatto una donazione all’Ata Versilia Onlus (al rifugio Miciottoli), un’associazione che da anni tutela gli animali sul nostro territorio. "La mia mamma – commenta Flavia Lari – era una vera amante dei gatti, ne aveva tanti e li accudiva con tanto amore. Era una donna generosa e lo ha dimostrato fino all’ultimo, donando i suoi organi. Le persone che la conoscevano sapevano anche quanto fosse altruista e tutti hanno voluto partecipare alla raccolta fondi in suo nome. Io e mio padre Franco Lari, teniamo a ringraziare gli esercenti di Marina di Pietrasanta: Peccati di gola, Forse c’ è, Profumo di mare, Honey, Il Capriccio, Il Piccolo Ingordo, Quattro calzini, New Copy net, Cima gioielleria, Ristorante da Carlino, Mon atelier, L’idea frutta e verdura, Tabacchi Angela, Dallací, Bagno Fiorenza, Bagno Antonio, l’Hotel Esplanade, la ditta AGE di Viareggio, la Lega navale di Viareggio, gli amici dell’IIS Galilei Artiglio di Viareggio, la ditta Caen e il golf Alisei e i numerosi amici e parenti che hanno contribuito. Il rifugio Miciotoli è curato da una associazione molto seria che da anni opera sul territorio e – conclude Flavia Lari – chi volesse contribuire e fare una donazione può farlo tramite bonifico ad ATA Versilia ODV , IBAN: IT84W0538724600000047324007".