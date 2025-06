Donato un defibrillatore in ricordo di Alessandro a 30 anni dalla scomparsa

Sono passati 30 anni dalla scomparsa di Alessandro Ghilardi, giovane vita interrotta a soli 13 anni il 26 aprile 1995 durante un incidente mentre si stava allenando in sella alla bici. Alessandro era una promessa del ciclismo ed è questo forte legame ad aver portato la sua famiglia a compiere un gesto di profonda generosità trasformando il ricordo più tragico in qualcosa di utile per la comunità. Mamma Teresa, papà Antonio e la sorella Chiara hanno donato infatti un defibrillatore all’associazione sportiva "Gs Pedale Pietrasantino", squadra cara a loro ma, soprattutto, al giovane ciclista. La cerimonia di donazione si è svolta al campo d’atletica "Falcone e Borsellino" (nella foto), alla presenza dell’assessore allo sport Andrea Cosci, il presidente del "Pedale Pietrasantino" Alfredo Bertellotti, il campione olimpico Nicola Vizzoni e alcuni giovani atleti del team. "Esprimiamo tutta la nostra ammirazione e gratitudine alla famiglia Ghilardi – dice Cosci – per aver trovato la forza, d’animo e di cuore, per trasformare la memoria di una tragedia in un’azione che potrà salvare delle vite. A questo gesto dedicheremo una targa commemorativa da collocare al campo di atletica".