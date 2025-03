Domestico convivente in abitazione a Viareggio

DOMESTICO CONVIVENTEReferenziato per una casa abitata da una sola persona a Viareggio. La figura dovrà occuparsi della cucina, cura di due cani e due gatti, svolgere occasionalmente il ruolo di autista, fare la spesa, gestire un piccolo giardino. In casa è già presente una domestica convivente che si occupa delle pulizie e un’altra domestica live out dedicata al guardaroba. È richiesto un supporto nelle pulizie nei periodi di riposo della domestica convivente. Si offre alloggio completo con ampia camera, bagno privato e cucina abitabile. Contratto di lavoro: tempo pieno, tempo indeterminato. Retribuzione: a partire da €1.700,00 al mese. www.indeed.com

IMPIEGATO/ IN UFFICIOSolema srl a Massarosa cerca per lavoro full time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì, registrazione fatture di acquisto e altri documenti amministrativi, gestione pagamenti fornitori, verifica preventivi ed emissione fatture di acconto ai clienti, recupero crediti. Minima esperienza, conoscenza base di contabilità e software fatture in Cloud. cv: [email protected]