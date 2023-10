Domani a Forte dei Marmi ‘Invasione’ di tifosi livornesi. Massima allerta allo stadio

Domani è una di quelle domeniche di calcio da segnare col circoletto rosso sul calendario. Allo stadio “Carlo Necchi e Guido Balloni“ (la casa del Real Forte dei Marmi Querceta che milita nel campionato di Serie D) arriva il Livorno, nobile decaduta dalla Serie A che ora è in Serie D. Una domenica importante non solo calcisticamente – il classico confronto fra David e Golia – ma anche da un punto di vista di ordine pubblico. Il Livorno infatti si muove sempre con al seguito una tifoseria (nella foto) importante, numerosa, rumorosa e chiassosa. Da tenere d’occhio visto che si va a muovere in realtà cittadine molto piccole, come può essere appunto domani Forte dei Marmi. Previsto quindi un servizio di ordine pubblico più intenso rispetto alle altre “normali“ partite di campionato, come avviene sempre nelle trasferte del Livorno.

Ma domani c’è anche un altro aspetto da tenere in debita considerazione. Il Real Forte Querceta quest’estate ha tesserato Federico Apolloni, 23enne livornese ed ex di turno della sfida, coinvolto in una brutta storia di violenza sessuale – ancora tutta da chiarire – insieme al figlio di Lucarelli. Come reagiranno i tifosi? Resta un punto interrogativo, ma la Questura sta attenzionando pure questo aspetto.

Intanto la società versiliese si è organizzata per disciplinare al meglio l’arrivo allo stadio dei supporters amaranto. Su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza, ai tifosi ospiti sarà riservato l’accesso alla tribuna coperta del “Necchi-Balloni”, con ingresso in via Nino Bixio, mentre ai tifosi locali (compresi coloro in possesso di abbonamento stagionale) e alle figure accreditate riconducibili alla società locale sarà riservata la gradinata, con ingresso in via XX Settembre.

La stampa e le persone accreditate in favore della società ospite e di società terze potranno ritirare l’ingresso omaggio presso la biglietteria sita in via Nino Bixio e accedere alla tribuna centrale coperta.

I biglietti di accesso saranno venduti in prevendita secondo le modalità indicate e il giorno della gara presso le biglietterie di via Nino Bixio e di via XX Settembre al prezzo unico di 10 euro valido per tutti i settori, con ingresso omaggio per gli Under 14. Per i tifosi locali saranno validi gli abbonamenti stagionali 20232024. I parcheggi riservati ai tifosi locali sono quelli di via XX Settembre (adiacente lo stadio) e quelli di via della Barbiera, via Luigi Raffaelli, via Thomas Mann (a sinistra del primo semaforo di via XX Settembre, in direzione mare).

I parcheggi riservati ai tifosi ospiti sono quelli di via Pietro Nardini, via Nino Bixio, via Terreni Pacchiani e di via XX Settembre (di fronte a Hotel St. Mauritius).