Docufilm su Giorgio Gaber Oggi ultimo giorno di ciak

VIAREGGIO

Ciak... sono iniziate ieri le riprese del docufilm dedicato al Signor G, diretto da Riccardo Milani, in uscita in autunno e realizzato in collaborazione con la Rai e previsto in prima serata su Rai Documentari. I set sono programmati a Viareggio ma anche a Camaiore, in particolare nella casa di Montemagno dove la famiglia Gaber si è da tempo stabilita: due giorni intensi di lavoro in zona, dopo le parti già registrate per lo più a Milano. L’annuncio di questo nuovo documentario sulla vita (e le caratteristiche forse meno conosciute) dell’artista venne dato il 25 gennaio scorso a Milano, giorno del suo compleanno e ieri le riprese in Versilia sono entrate nel clou, calamitando non poca curiosità tra la gente. Nel corso della giornata le telecamere di Riccardo Milani sono state infatti in spiaggia, alla Bussola, dove Gaber e Mina hanno creato un piccolo pezzo di storia della musica del nostro Paese, ma anche all’Hotel Plaza e al Bar Casablanca che era il locale preferito dal Signor G e da sua moglie Ombretta Colli. Il primo ciak di oggi invece si terrà in mattinata al neonato “Largo Giorgio Gaber”, voluto per volontà del Comune, la prima piazza, per chi arriva da fuori, adiacente all’ingresso posteriore della Cittadella del Carnevale dove è nato e si è tenuto per dieci anni il Festival Gaber.

Il sindaco Giorgio Del Ghingaro e l’assessore Sandra Mei vogliono annunciare con questa titolazione "Il luogo del pensiero" ossia Viareggio come luogo di nascita dei trent’anni di repertorio del teatro canzone, ideato e scritto in questa città da Gaber e da Sandro Luporini, lo storico coautore del Signor G che a Viareggio ha scelto di vivere e che domani renderà, nell’ambito del film, una preziosa testimonianza. Il docufilm parteciperà alla Mostra del Cinema di Roma nel prossimo autunno. Il film segna un primo step molto significativo, che anticipa nuovi appuntamenti che Viareggio e la Fondazione Gaber annunceranno nelle prossime settimane. Il film promosso dalla Fondazione Gaber è coprodotto da Atomic in collaborazione con Rai Documentari con il sostegno del Comune di Milano e del Comune di Viareggio.