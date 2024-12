Ha il divieto di avvicinamento ma perseguita la ex, 35enne arrestato

Viareggio, 10 dicembre 2024 – Arrestato in flagranza di reato un 35enne di origini albanesi, residente a Viareggio ritenuto per violazione del divieto di avvicinamento emesso dal gip di Lucca lo scorso settembre. Secondo quanto ricostruito l'uomo, incurante della misura in atto, avrebbe continuato a minacciare e perseguitare la ex compagna con telefonate, messaggi e frequenti incursioni sul posto di lavoro, tentando in tutti i modi di rivederla, con particolare "insistenza".

La vittima avrebbe infatti riferito ai carabinieri che in un paio di circostanze, mentre si trovava in auto, l'uomo dopo averla seguita, si sarebbe avvicinato con fare aggressivo cercando di farla scendere dalla vettura, sferrando pugni e calci allo sportello e tentando di abbassare il finestrino per raggiungerla. Condotte sempre più violente che nell'ultima circostanza hanno visto l'uomo arrivare a provocare una bruciatura con la sigaretta alla mano della ex compagna.

Decisa a denunciare i fatti, la donna si è quindi rivolta ai carabinieri raggiungendo la stazione di via Bertini dove i militari, attirati all'esterno dalle urla della vittima alla vista dell'uomo, sono intervenuti arrestando il 35enne.