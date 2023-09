Discarica abbandonata a Viareggio dopo il rogo: degrado e inquinamento

Sono passate poco più di tre settimane da quando un incendio, probabilmente di origine dolosa, ha distrutto una roulotte parcheggiata dell’ex piscina comunale in Darsena. E dopo tre settimane i detriti di quel rogo sono ancora lì, abbandonati. In mezzo all’area che ospita i container del rione Darsena, il gattile dell’Asav, la sede dell’associazione alpini di Viareggio e dei carri in miniatura. Di fronte al campo sportivo “Del Chiaro“, attraversato ogni giorno da decine di bambini e ragazzi, e a due passi dal grande parcheggio, frequentato dai camperisti che sostano in città.

Tutto è rimasto esattamente come lo hanno lasciato i vigili del fuoco, dopo aver spento le fiamme e bonificato la zona per scongiurare che la brace continuasse a covare.

Un cumulo indefinito di rifiuti speciali, carbonizzati, mescolati alle foglie e ai rami degli alberi raggiunti e fiaccati dal fuoco di quella notte su cui hanno indagato i carabinieri. Una situazione di profondo degrado, con cui si trovano a convivere le persone, che abitano la zona, e i gatti delle colonie. Una situazione che in tanti hanno segnalato, sperando che le istituzione se ne facciano carico.